Goła Kinga Rusin pokazuje swoje wdzięki w gazecie. Oczywiście wszystko dla naszego dobra [FOTO]

Polska nam usycha i dusi się w smogu! Ostatnie lata są straszne dla polskiej przyrody! Jedną tylko „ustawą Szyszki” wycięto w ciągu kilku miesięcy 3 miliony (!!!) drzew (w tym z obszarów chronionych)! Niszczy się parki narodowe, zatruwa powietrze i wodę, zabija dzikie zwierzęta, w tym gatunki chronione! Decyzje rządzących doprowadzają nas na skraj katastrof ekologicznych. Brakuje nam wody pitnej, nie mamy czym oddychać! Zniszczona natura to zniszczone Twoje zdrowie i krótsze życie. Zniszczona natura to brak wody, brak czystego powietrza, brak cienia. Zniszczona natura to dla Ciebie wyższe ceny żywności. Zniszczona natura to brak miejsc wypoczynku dla Ciebie i Twojej rodziny. Zniszczona natura to mniejsze zyski z turystyki dla Polski. Chcesz mieć zieleń i piękną przyrodę wokół siebie, prawda!? Wszyscy szukamy kontaktu z naturą i wszyscy jej potrzebujemy, więc jej brońmy! Po to powstała społeczność Zielonych Serc na Fb jak i na Ig! Kim są Zielone Serca? To my wszyscy, którym zależy na czystym powietrzu, czystej wodzie, niezatrutym jedzeniu. To my wszyscy, którzy nie zgadzamy się na dewastację przyrody, na wycinanie starych drzew, niszczenie parków narodowych, zabijanie dzikich zwierząt. Będziemy razem z Wami: 💚patrzeć na ręce tym, którzy decydują w małych i dużych sprawach związanych ze środowiskiem; 💚nagłaśniać ekologiczne akcje; 💚zbierać dla Was cenne i pożyteczne informacje dotyczące wszelkich aspektów eko życia, weryfikować je, tłumaczyć i dzielić się tą wiedzą; 💚zachęcać do robienia małych eko kroków i podpowiadać jak je robić; 💚naciskać na władze w sprawie dużych eko decyzji służących przyrodzie i wszystkim obywatelom; Będziemy miejscem, gdzie będą mogły publikować nawet najmniejsze organizacje związane z ochroną przyrody, fundacje i zrzeszenia. Będziemy publikować też informacje od osób indywidualnych wysyłane do nas na DM. I wreszcie, będziemy przyznawać Nagrody (Zielone Serca) i anty-nagrody (Czarne Serca). Bo zło nie może być anonimowe. I dobro też nie. Razem możemy więcej! Kinga Rusin i Marek Kujawa #ZieloneSerca #PolskaNaszymDomem #RatujmyPrzyrodę PS. Szukamy dla naszych społeczności redaktorów z pasją. Prosimy o kontakt na priv/DM.