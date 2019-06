III Wojna Światowa coraz bliżej! Iran przyznał się do ataku i grozi USA. „Jesteśmy gotowi do wojny”

III Wojna Światowa coraz bliżej! Teraz już nie tylko USA prowokuje, ale Iran przeszedł do kontrofensywy. Wkrótce po tym, jak Iran przyznał się do zestrzelenia drona USA, dowódca Gwardii Rewolucyjnej Iranu ostrzegł Stany Zjednoczone, że jego kraj jest gotowy do wojny.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie jest coraz bardziej napięta. Ta deklaracja głównodowodzącego siłami Iranu to „jasny sygnał” dla Amerykanów – pójdziecie jeszcze krok dalej, a będzie wojna!

Generał Hossein Salami, naczelny dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, podkreśla, że strzelając do drona, Iran chciał wysłać Stanom Zjednoczonym wyraźny komunikat. Dodał, że Iran się nie cofnie i jeśli zajdzie taka potrzeba, pójdzie na wojnę z USA.

„Nie szukamy wojny z żadnym krajem, ale jesteśmy gotowi na wojnę” – powiedział w buńczucznym tonie na antenie irańskiej telewizji państwowej gen. Hossein Salami.

Dron szpiegowski RQ-4 Global Hawk miał zostać zestrzelony nad wodami Iranu. Amerykanie przyznają, że stracili drona, ale twierdzą, że miało to miejsce nad wodami międzynarodowymi w Cieśninie Ormuz.

Jak widzimy, sytuacja jest coraz bardziej napięta. Stosunki pomiędzy USA a Iranem pogorszyły się po tym, jak prezydent Donald Trump podjął decyzję o wycofaniu się z międzynarodowej umowy z 2015 roku.

Na mocy tego porozumienia Iran zrezygnował z programu nuklearnego w zamian za zniesienie sankcji USA.

Źródło: Associated Press/ o2.pl