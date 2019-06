Jesteśmy ostatnim pokoleniem, które wierzy własnym oczom. Nadchodzi deepfake [VIDEO]

Zmienia się nasze postrzeganie świata, ale nie tylko dlatego, że świat się zmienia. Środki techniki tak się rozwinęły, że uniemożliwiają nam odróżnienie fikcji od rzeczywistości. Przestajemy wierzyć własnym oczom. Nadchodzi epoka deepfake.

Współczesna technika stworzyła oprogramowanie, które umożliwia każdemu włożenie w usta słów, które nie wypowiedział, a topowemu politykowi będzie można włożyć w usta manifest, który może poderwał na nogi całą armię.

Zaledwie półtora roku temu internauta Deep Fakes opublikował film pornograficzny na forum Reddit, w którym twarz erotycznej aktorki została, przy pomocy sztucznej inteligencji, wymieniona na twarz hollywoodzkiej gwiazdy.

Od tego czasu ten proceder bardzo się rozwinął, a środki techniki umożliwiają tworzenie takich filmów w coraz bardziej profesjonalny sposób. Istnieje już sporo programów umożliwiających wymianę twarzy (swap face), po to aby stworzyć film ośmieszający lub kompromitujący dowolną osobę.

Jeden z takich programów sztucznej inteligencji TensorFlow został stworzony przez Google i jest na tyle zaawansowany, że sam się uczy. Ta samoucząca się SI jest zdolna zmienić samodzielnie każdą twarz w cyfrową maskę, a potem założyć ją dowolnie wybranej osobie.

Prezydent Donald Trump wydał rozkaz: „Rozkazałem dziś siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonym przystąpić do akcji zabezpieczenia państwa i ludności naszego kraju. Uprzedzając atomowy atak na nasz kraj, wydałem rozkaz użycia broni nuklearnej przeciwko….”. To oczywiście fikcja, ale coś takiego może się pojawić w mediach.

Jeszcze dziś eksperci są w stanie zdemaskować taki fałszywy obraz, ale oprogramowanie deepfake stale się rozwija. Według ekspertów tej walki nie można wygrać, można tylko w internecie utrudniać rozpowszechnianie fałszywych wiadomości.

Deepfake jest niebezpieczny nie tylko na gruncie polityki (coraz częstsze fejki podczas wyborczych kampanii), ale też w innych dziedzinach życia. Np. można opublikować film, w którym źle wypowiadasz się o firmie, do której złożyłeś aplikację o pracę.

Amerykańska psycholożka Elinor Amit powiedziała: „Wierzymy w to, co widzimy, ponieważ przez tysiące lat pomagało nam to przetrwać. Nic tak dobrze nie przekazuje nam informacji, jak bodźce optyczne”. Niestety, jesteśmy ostatnim pokoleniem, które wierzy własnym oczom.

Źródło: Świat Wiedzy.