MegaSKANDAL na lewackiej stronie z petycjami. Żądają uniewinnienia „bestii z Mrowin”!

To niestety nie żart. Na stronie avaaz.org znajduje się petycja podpisana już przez prawie 100 osób o uniewinnienie „bestii z Mrowin”, Jakuba A., 22-letniego podejrzanego o morderstwo 10-letniej Kristiny.

Autorzy petycji nie tylko żądają uniewinnienia bestii z Mrowin. Publicznie udostępniono jego nazwisko oraz wizerunek 22-letniego mężczyzny.

– Żądamy uniewinnienia Jakuba A. [cenz. red. nczas], oskarżanego o zabójstwo 10-letniej Kristiny. Kuba był patriotą, zawsze mówił dzień dobry na ulicy, jakby wybuchła wojna to tacy jak on by nas bronili, dlatego zasługuje na uniewinnienie – czytamy w petycji do Unii Europejskiej.

– Kuba został bestialsko pobity przez funkcjonariuszy policji, za co należy mu się zadośćuczynienie. Będziemy wnioskowali o odszkodowanie w wysokości 400. tysięcy złotych – dodano.

Nie wiemy, czy to głupi żart, prowokacja, czy naprawdę pojawiają się głosy popierające domniemanego mordercę 10-letniej dziewczynki. We wniosku nie ma słowa o tym, że może on być niewinny, ale jedynie inne zupełnie absurdalne „argumenty”.

Natomiast za skandaliczny uchodzi fakt, że petycja znajduje się nadal w serwisie znanym z lewackich pomysłów avaaz.org.

To właśnie ten serwis „chwalił” się, że uderzył w „faszystowskie fakenewsy”, jak nazywa informacje niepoprawne politycznie, podważające lewacką narrację.

Podpisz petycje "murem za Rachoniem" a później otrzymuj tego typu maile przeciw prawicy. Przed i po wyborach… Ciekawe czy na jesieni też będą coś rozsyłać. pic.twitter.com/JfTmzmNg5k — Justyna (@unforgivenbabe) June 7, 2019

