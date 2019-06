Najbardziej lubiany polski piłkarz na nareszcie syna. Chłopiec otrzymał rzymskie imię

View this post on Instagram

Jestem zobowiązany podzielić się z Wami wspaniałą nowiną! Dziś na świat przyszedł mój syn Fabian. Kolejny raz czuję radość i ogromną dumę. Niesamowite uczucie, magiczna data 19.06 👶🎁❤ Od teraz bedziemy maszerować RAZEM! 4️⃣➕1️⃣=🖐