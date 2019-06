Niesamowite odkrycie NASA na Marsie. Wygląda identycznie jak logo Gwiezdnej Floty ze „Star Treka”. Wiemy, co to jest [FOTO]

Fani Star Treka mają nie lada gratkę. NASA opublikowała zdjęcie z Marsa, na którym widać wytworzone na powierzchni logo Gwiezdnej Floty.

Odkrycie na Marsie było możliwe dzięki należącemu do NASA Mars Reconnaissance Orbiter. Krąży on wokół planety z całym zespołem kamer MRO HiRISE, które nadzoruje ekipa z Uniwersytetu w Arizonie. Ci wyjaśniają, że kształt kojarzący się z logiem Gwiezdnej Floty ze Star Treka to pozostałości po starych wydmach.

Kształt został zarejestrowany na południowym wschodzie Pól Hellas. Istniały tam dawniej duże wydmy w kształcie półksiężyca. Poruszały się one po tym obszarze aż do momentu potężnej erupcji. Wówczas to lawa spływająca po równinie zalała wydmy.

W kolejnych latach, w wyniku wiatru, wydmy „przesunęły się” dalej. Pozostały jednak po nich ślady.

Mimo, że kształt loga Gwiezdnej Floty to tylko przypadek, aktorzy żywo zareagowali na tę wiadomość.

– Hej, Gwiezdne Wojny, pospieszycie się ze swoimi rebeliantami? Pobiliśmy was – napisał na Twitterze William Shatner, który grał w „Star Treku” postać kapitana USS Enterprise Jamesa T. Kirka.

Mark Hamill, który grał Luke’a Skywalkera w „Gwiezdnych Wojnach” ocenił, że dla niego „wygląda to jak bumerang”, na co Shatner odpowiedział znacząco…

Caption Spotlight (12 Jun 2019): Dune Footprints in Hellas Enterprising viewers will make the discovery that these features look conspicuously like a famous logo. More: https://t.co/CAq5xBbDwf NASA/JPL/University of Arizona#Mars #science pic.twitter.com/N5MfKQPiYt — HiRISE (NASA) (@HiRISE) June 12, 2019

Hey @starwars! Will you hurry up your Rebel Scums? 🙄 We beat you! 😉😝👇🏻 https://t.co/b53KxKlAlj — William Shatner (@WilliamShatner) June 13, 2019

Źródła: petapixel.com/twitter.com