Robert Kubica rozjechany! Eksperci F1 zabrali głos. „Przykro patrzeć”

Niestety powrót Roberta Kubicy do Formuły 1 to jedna wielka porażka. Polski kierowca w tym sezonie nie zdobył jeszcze punktu w cyklu Grand Prix Formuły 1. Wydaje się, że sporo winy za to ponosi zespół Williamsa. Eksperci espn.com w najnowszym rankingu kierowców umieścili krakowianina na ostatniej pozycji, sugerując, że nie nadaje się na kierowcę F1.

Eksperci espn.com bez ogródek twierdzą, że Robert Kubica jest najsłabszym zawodnikiem w stawce Formuły 1. W poprzednim rankingu Kubica zajmował przedostatnią pozycję. Oto jak uzasadniają swoją opinię.

„Jeśli nie był w stanie dowieźć czegokolwiek w Monako i Kanadzie – na jego dwóch ulubionych torach – jaka jeszcze jest nadzieja dla Kubicy w obecnym sezonie? Przykro patrzeć, jak przyjeżdża ostatni szósty raz w tym sezonie, zwłaszcza po jego niezwykłym powrocie do Formuły 1, ale oczywistym jest fakt, że nie jest już tym samym kierowcą, który stawał na podium.”

„Być może to czas, gdy Kubica powinien zacząć myśleć o swoich planach na 2020 rok, gdyż wydaje się mało prawdopodobne, że zachowa swoją posadę” – czytamy w druzgocącej opinii.

Czy to koniec Kubicy w F1?

Źródło: espn.com