Świat na krawędzi III Wojny Światowej? Braun: Sytuacja jest analogiczna do tej z 1939 roku [VIDEO]

Grzegorz Braun w swoim najnowszym nagraniu nakreślił nieciekawą sytuację międzynarodową, w której się obecnie znajdujemy. Lider Konfederacji przypomniał napięcia na Bliskim Wschodzie, ale też zmianę władzy w kilku kolejnych państwach jak Kazachstan, Albania czy Austria.

Braun odniósł się też do zakupu F-35 przez Polskę. – Sytuacja jest analogiczna do tej z 1939 roku – uważa znany reżyser i polityk. – O tym się gada, a samolotów tych nie zobaczymy jeszcze całe lata, a więc towarzysze amerykańscy zawistowali wobec Polski, jak towarzysze brytyjscy w roku 1939 roku.

Lider Konfederacji podkreślił, że F-35 bywa w mediach mylnie przedstawiany i nie będzie służył do obrony RP. – Do czego może zatem służyć? Do nagłej, niczym nieuprzedzonej napaści, to jest samolot zdolny zadawać nagłe, niczym nieuzasadnione uderzenia – uważa Braun.

– Polacy mają być wyposażeni w takie maszyny, żeby napaść i czmychnąć, zanim się przeciwnik zorientuje, to jest taki ruch w licytacji imperialnej prowadzonej przez towarzyszy amerykańskich ponad naszymi głowami – kontynuuje polityk.

