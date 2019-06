Świat na krawędzi wojny. Iran strącił amerykańskiego drona. Sprzeczne doniesienia o miejscu zestrzelenia Global Hawka

Irańska państwowa agencja IRNA twierdzi, że Gwardia Rewolucyjna zastrzeliła amerykańskiego drona. Armia USA odmówiła natychmiastowego komentarza w tej sprawie. Irańczycy twierdzą, że naruszył ich przestrzeń powietrzną. Amerykanie zaprzeczają.

IRNA podała w czwartek, że amerykański dron został trafiony, gdy wleciał w irańską przestrzeń powietrzną w południowej prowincji Hormozgan.

Irańska agencja poinformowała, powołując się na Gwardię Rewolucyjną, że zestrzelony dron to RQ-4 Global Hawk.

Rzecznik Centralnego Dowództwa sił USA, kapitan marynarki wojennej Bill Urban odmówił komentarza, gdy zapytano go, czy amerykański dron został zestrzelony. Agencji AP powiedział jednak, że nie było żadnego drona nad Iranem.

Nie byłby to pierwszy atak na amerykański dron w ostatnim czasie. Amerykanie informowali, że w ostatniego trakcie incydentu z atakiem na tankowce irańska Gwardia Rewolucyjna (IRGC) próbowała bezskutecznie zestrzelić znajdujący się w pobliżu dron MQ-9 Reaper za pomocą MANPADS.

RQ-4 Global Hawk to największy amerykański dron przeznaczony do prowadzenia rozpoznania. Jego skrzydła mają ponad 35 metrów rozpiętości. Na pokładzie zamontowana jest różnego rodzaju aparatura, między innymi do prowadzenia obserwacji w zakresie optycznym, a także w zakresie emisji elektromagnetycznych (SIGINT).

RQ-4 Global Hawk może wykonywać misje trwające do 24 godzin. Jego zasięg wynosi ponad 20.000 km, a pułap operacyjny 20 km. Koszt zakupu pojedynczej maszyny tego typu wynosi 220 milinów dolarów.

Drony tego typu latają prawie zawsze z włączonymi transponderami więc ustalenie miejsca, w którym doszło do zestrzelenia nie powinno stanowić problemu.

Jeżeli Global Hawk został zaatakowany w międzynarodowej przestrzeni powietrznej można spodziewać się zdecydowanej odpowiedzi ze strony USA.

Źródło: The Associated Press/wolnosc24.pl