Syn Edyty Górniak nie wystąpi w „Tańcu z Gwiazdami”. Wyszły na jaw nowe fakty

Wyszły na jaw fakty, dlaczego w „Tańcu z Gwiazdami” nie wystąpi syn Edyty Górniak – Allan Krupa. „To za wcześnie, a sam Allan się skupia na szkole wojskowej”.

Polsat zdecydował by „Tańca z Gwiazdami” było jeszcze więcej niż dotychczas. Mają być dwie edycje rocznie. Z tego powodu producentom popularnego show coraz trudniej ukryć fakt, że z edycji na edycję lista uczestników budzi coraz mniejsze emocje. Po prostu brakuje gwiazd.

Według informacji tygodnika „Świat i Ludzie”, z tego braku uczestników producent show Rinke Rooyens zwrócił się do swojej wieloletniej znajomej Edyty Górniak, z prośbą, by pozwoliła synowi wziąć udział w jesiennej edycji.

„Nie wydaje mi się, żeby Edyta zachwyciła się tym pomysłem” – zdradza informator tygodnika „Świat i Ludzie”.

„Pamięta jaki to stres, ile czasu trzeba spędzić na przygotowaniach. Póki co Allan ma szkołę i na tym etapie jego życia nie ma nic ważniejszego” -dodaje informator tygodnika.

Menedżer Edyty Górniak w ten sposób skomentował brak udziału Allana Krupy.

„Padła propozycja, ale Edyta nie chce wyrazić zgody, bo to za wcześnie, a sam Allan się skupia na szkole wojskowej. Wbrew temu co twierdzi źródło, Edyta bardzo dobrze wspomina swoją przygodę z programem i nie widzi przeszkód, by jej syn wziął w nim udział w przyszłości.”

