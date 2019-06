Szok! Organizator parad LGBT i urzędnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych chcieli umówić się na seks z… dzieckiem! Chłopiec dostawał setki wiadomości

Szwedzcy dziennikarze w ramach prowokacji stworzyli w internecie profil 14-letniego homoseksualisty. Chcieli poznać reakcje ludzi. To co się wydarzyło przeraziło ich – w ciągu kilku dni fikcyjny chłopiec dostał ponad setkę propozycji seksualnych. Między innymi od pracownika szwedzkiego MSZ i lidera ruchu LGBT.

O tym jak bardzo zepsuta i przeniknięta seksualizacją jest dzisiejsza rzeczywistość przekonali się szwedzcy dziennikarze, którzy w ramach prowokacji stworzyli profil 14-letniego homoseksualisty.

To co się wydarzyło przerosło ich najśmielsze obawy – w ciągu zaledwie kilka dni zmyślony chłopiec dostał ponad setkę propozycji, które miały znamiona chęci popełnienia czynu pedofilskiego.

Skandal sięgnął do najwyższych szczebli rządowej administracji

W skandal nie byli zaangażowani tylko internetowi zboczeńcy, którzy na co dzień są anonimami chowającymi się za klawiaturą w sieci i wyczekujący łatwych ofiar. Choć to przerażające i nieprawdopodobne, wiadomości, które dostawał chłopiec, stały się śladami, które poprowadziły dziennikarzy bardzo wysoko, aż do urzędnika szwedzkiego MSZ, który również chciał uprawiać seks z dzieckiem.

Lider LGBT i organizator tęczowych parad też wysyłał wiadomości

Z chłopakiem próbował się również umówić czołowy przedstawiciel szwedzkiego ruchu LGBT. Choć dziennikarze nie podali nazwiska podejrzanego to wiadomo, że był to menedżer największego przemarszu LGBT w kraju. Według gazety zboczeniec mówił o seksie BDSM z chłopcem i obiecał „nauczyć go wszystkiego”.

Przestrzeń publiczna jest coraz mniej przyjazna dzieciom

Przestrzeń publiczna jest coraz mocniej przesiąknięta seksualizacją. Wszędzie obecne są reklamy z pozującymi nań roznegliżowanymi kobietami, pojawiają się kampanie telewizyjne promujące homoseksualizm, a miastami co rusz przechodzą marsze ludzi, którzy czują potrzebę wykrzyczenia całemu światu jakie to oni mają preferencje seksualne.

Dzieci, które nie są gotowe na taki przekaz będą miały później skrzywioną psychikę. Świat współczesny jest umeblowany pod potrzeby i zachcianki seksualne dorosłych. Dzieci, choć na razie tego nie widać, cierpią na tym.

W ich głowach pojawia się skrzywiona wizja rzeczywistości, której nawet rodzice nie będą w stanie naprostować ponieważ nie przyjdzie im d głowy by podczas spaceru na mieście tłumaczyć swojej pociesze każdy obraz, który dziecko zobaczy a który nie był docelowo skierowany do niego.

Upadek okcydentalnych wartości odciska się na rzeczywsitości patologizacją społeczeństwa. To stąd biorą się agresywne zachowania nastolatków, tzw. „patostreamy” i seksualne skandale takich gwiazd jak np. Marta Linkiewicz. Odpowiedzialność za to ponoszą krótkowzroczni, egoistyczni, opanowani popędami dorośli.

Źródło: SVD.se