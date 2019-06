Edyta Pazura sprawiła mężowi przyjemną niespodziankę. Mieli bawić się we dwoje, a ona zaprosiła jeszcze kogoś [VIDEO]

Edyta Pazura jest dziś pełnoprawną celebrytką – bryluje na salonach, prowadzi bloga, jest „influencerką”. Nie zapomina jednak komu to zawdzięcza i gdy tylko może odwdzięcza się mężowi. Na przykład przy okazji urodzin. Gdybyście zastanawiali się ile lat ma Cezary Pazura, to skończył właśnie 57, a żona postanowiła to uczcić.

Miało być bardzo skromnie i kameralnie. Aktor nie planował wielkiej fety, tego wieczora mieli spędzić z żoną czas tylko we dwoje. Edyta Pazura stwierdziła jednak, że choć nie jest to żadna okrągła rocznica, to Cezaremu należy się huczne przyjęcie. Zaprosiła więc naprawdę spore grono ich wspólnych znajomych na „przyjęcie niespodziankę”.

Co zorganizować mężowi na urodziny? Bierzcie przykład z Edyty!

Jakbyście zastanawiały się „co zorganizować mężowi na urodziny” to spokojnie możecie wziąć przykład z Edyty Pazury. Takie przyjęcie w amerykańskim stylu na pewno było dla aktora bardzo przyjemnym zaskoczeniem.

„Udało się. Miał być wieczór we dwoje, a tutaj na ogrodzie 40 osób. Wszystko przygotowane w 40 min. Kochanie @czarekpazura spełnił się Twój amerykański sen. Wszystkiego najlepszego Kochanie #happy #suprise” – napisała na swoim Insta Edyta Pazura, dołączając do wpisu nagranie z przyjęcia niespodzianki.

Cezary i Edyta Pazura – celebryci jakich potrzebuje Polska

Celebryci tacy jak właśnie Cezary Pazura, jego żona Edyta Pazura, czy też Kuba Błaszczykowski lub Joanna Kulig są w naszym kraju bardzo potrzebni. Opowiadają się za konserwatywnymi wartościami, nie wstydzą się swojej wiary, a na dodatek nie próbują zdobywać sławy w niemoralny, wulgarny sposób.

Są przeciwwagą dla skandalistów takich jak Kinga Rusin, która zaatakowała ostatnio Zofię Klepacką, Kuba Wojewódzki który próbuje szokować publiczność w każdym programie, czy mająca obsesję na punkcie seksualności Anja Rubik.

Cezary i Edyta Pazurowie włączyli się w piękną i szlachetną akcję „Różaniec do granic”, czym dali doskonały przykład tysiącom swoich fanów. Nie pozostaje więc nic innego jak życzyć Cezaremu „sto lat!” i tego by dalej trwał w swojej godnej podziwu postawie.

Źródło: Instagram