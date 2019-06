Europosłanka ujawniła rozdawnictwo Parlamentu Europejskiego. „Nie jestem pewna, czy mogę tu spotkać normalnych ludzi”

Europosłanka Brexit Party skrytykowała na Twitterze fakt, że posłowie do Parlamentu Europejskiego otrzymują darmowe iPady. Jej zdaniem to przejaw choroby Unii Europejskiej, która rozpieszcza swoich deputowanych wysokimi pensjami i licznymi dodatkami.

Annunziata Rees-Mogg to nowa europosłanka, która do Parlamentu Europejskiego dostała się z ugrupowania Nigel’a Farage’a. Rees-Mogg, której brat działa w Partii Konserwatywnej, należy do gorących zwolenników opuszczenia eurokołchozu przez Wielką Brytanię.

Rees-Mogg na Twitterze podała dalej nagranie przygotowane przez jej ugrupowanie. W opisie podkreśliła, że mogłaby je obejrzeć na swoim nowym iPadzie, który dostała zupełnie za darmo w Parlamencie Europejskim.

– Musimy opuścić ten skorumpowany pociąg z łatwą forsą, tak jak nam obiecano, że to zrobimy – grzmi europosłanka Brexit Party. Co ciekawe jej wpis spotkał się z wieloma krytycznymi głosami, jak widać Internautom podobają się przywileje europosłów.

I think I might watch this on my shiny new iPad I was given by the European Parliament for no very obvious reason. We need to leave the corrupt gravy train, as we were promised we would. https://t.co/iAQsdl0Zz8

— Annunziata Rees-Mogg (@zatzi) June 19, 2019