Horror Polaka w Genui! Przybysz z Nepalu dźgnął go nożem w szyję

W Genui 33-letni imigrant z Nepalu dźgnął nożem 48-letniego Polaka, który odmówił mu pieniędzy na papierosy. Napadniętemu pomógł Marokańczyk.

Do napaści doszło w nocy z 18 na 19 czerwca. Według włoskich mediów, wszystkie osoby uczestniczące w zajściu to bezdomni.

Pomiędzy Polakiem a Nepalczykiem doszło do kłótni o pieniądze na papierosy. Nepalczyk rozwścieczony odmową dźgnął Polaka nożem w gardło i uciekł, porzucając nóż w śmietniku.

Świadkiem ataku był inny bezdomny mężczyzna, pochodzący z Maroka. To on wezwał policję i pogotowie ratunkowe. Polak z ciężkimi obrażeniami szyi został przewieziony do szpitala.

Napastnika odnalazła jedna z miejscowych policjantek. Mężczyzna próbował ją zaatakować, ale funkcjonariuszka i zarazem instruktorka taekwondo bez problemu go obezwładniła.

