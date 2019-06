Michalkiewicz o tezach Konfederacji. Ostrzega przed „łajdackimi” metodami walki PiS-u. „Wracamy do sowieckich praktyk” [VIDEO]

Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy przedstawiła swoje tezy programowe na zbliżające się wybory parlamentarne. Sytuację na polskiej scenie politycznej skomentował Stanisław Michalkiewicz.

Publicysta stwierdził, że tezy Konfederacji są „bardzo pociągające”. – Suwerenne państwo z silną armią i polską walutą. Ochrona życia ludzkiego od poczęcia. Proste i niskie podatki. Ochrona dzieci i młodzieży przed homopropagandą. (Dlaczego tylko dzieci i młodzieży a dorosłych już nie? – zastanawiał się Michalkiewicz) Sprzeciw wobec bezpodstawnych żydowskich roszczeń majątkowych. Kara śmierci za najcięższe zbrodnie. Głosowanie również przez Internet – odczytał publicysta.

– Bardzo mi się podobają te tezy. One mają same zalety, ale mają też jeden słaby punkt. Mianowicie są ogólnikowe i dlatego wydaje mi się, że jeśli Konfederacja chce uzyskać trochę lepszy wynik w nadchodzących wyborach – a musi się liczyć z tym, że będzie energicznie zwalczana – mówił.

Michalkiewicz podkreślał, że nie wiadomo, czy w obliczu wewnętrznych podziałów i niedotrzymania przez Biedronia słowa, że odda swój brukselski mandat, Wiosna weźmie udział w wyborach. Nie jest to pewne także w przypadku Kukiz’15, ponieważ posłowie tego ugrupowania już przechodzą „truchcikiem” do PiS-u.

– Zostają dwa obozy antagonistyczne. Widać zatem, że przed wyborami jesiennymi mamy rysujący się system dwupartyjny i tu Konfederacja, wchodząc do Sejmu, zakłócałaby ten model, więc będzie energicznie zwalczana – ocenił.

– Przede wszystkim będzie zwalczana przez Prawo i Sprawiedliwość, bo jeśli Konfederacja takie tutaj tezy przedstawia, to obóz zdrady i zaprzaństwa nie musi się jej obawiać, bo te tezy nie będą przyjęte z aprobatą przez wyborców Platformy Obywatelskiej, czy Koalicji Europejskiej. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość będzie Konfederację ostro zwalczać, dlatego, że te tezy programowe zwracają się ku wyborcom z pogranicza, więc Prawo i Sprawiedliwość będzie zainteresowane w sposób bardzo istotny, żeby Konfederację jeszcze rozbić. Pytanie czy tylko metodami politycznymi, czy też metodami łajdackimi, tzn. z wykorzystaniem tajnych służb – stwierdził Michalkiewicz.

Jak podkreślił publicysta, „przypadek pana Falenty pokazuje, że tutaj wszystkiego się można spodziewać”. – Pana Falentę podobno niezależna prokuratura ma skierować na badania psychiatryczne. No to widać wyraźnie, że wracamy nie tylko do sanacji, ale i do PRL-u. Właściwie nie tyle do PRL-u, co do ruskich praktyk, sowieckich– dodał.

– Wydaje mi się, że Konfederacja powinna jeszcze coś bardziej konkretnego swoim wyborcom zaoferować, tym bardziej, że pan Robert Gwiazdowski, który na potrzeby wyborów do Parlamentu Europejskiego założył partię Fair Play, teraz się – po katastrofalnym wyniku – postanowił definitywnie wycofać się z polityki, więc jest pewien obszar do zagospodarowania – podkreślił Stanisław Michalkiewicz.

Źródło:YouTube