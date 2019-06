Szokujące wnioski lekarzy! Człowiek nie powinien pić zimnej wódki. To zagrożenie dla naszego organizmu

Ta opinia lekarzy może kompletnie zmienić nasze podejście do picia alkoholu. Okazuje się bowiem, że picie zimnej wódki jest dla człowieka wyjątkowo niezdrowe.

Trzymanie wódki w zamrażarce i podawanie jej mocno schłodzonej, to coś naturalnego, czego chyba nie trzeba tłumaczyć żadnemu Polakowi. Niestety, nasze przyzwyczajenie jest, z kilku powodów, niezdrowe dla naszego organizmu.

Jak twierdzą lekarze, przede wszystkim chodzi o funkcjonowanie żołądka. Normalna temperatura człowieka to 36,6 stopni C, a zatem podanie mu płynu o dużo niższej temperaturze już samo w sobie odbije się na funkcjonowaniu narządów. Zimna wódka często ma bowiem zaledwie kilka stopni C i własnie przez tą różnicę śluzówka przewodu pokarmowego jest mocno ochładzana. To zaś może prowadzić do … przejedzenia.

Zmiana temperatury powoduje bowiem zwiększone łaknienie. Człowiek zagryzający zimną substancję jest w stanie zjeść zdecydowanie więcej niż przy normalnej temperaturze.

To jednak nie wszystko. Zimna wódka opóźnia stan upojenia alkoholem. Dobrze zmrożona, wręcz gęsta wódka wchodzi bardzo łagodnie ponieważ praktycznie nieodczuwalny jest jej smak. Do tego dochodzi również kwestia szybkości wchłaniania się w krwiobieg. Choć człowiekowi wydaje się, że jest jeszcze trzeźwy to po pewnym czasie alkohol pokazuje swoją „niszczycielską” moc.