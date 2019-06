To najbogatszy LOTTO milioner w Polsce. Wygrał aż 193 MILIONY złotych w Eurojackpot. Zobacz, co planuje zrobić z taką fortuną

Gracz z powiatu piotrkowskiego skreślił szczęśliwe liczby i stał się posiadaczem rekordowej wygranej w loterii Eurojackpot. Na początku czerwca wygrał 193 miliony złotych! Ze względu na bezpieczeństwo gracza Totalizator Sportowy nadal nie podaje miejscowości, w której padła historyczna wygrana. Ale coś już wiemy o polskim multimilionerze.

Totalizator Sportowy w oficjalnym oświadczaniu informuje jak świeżo upieczony multimilioner skomentował swoją wygraną.

„Gracz przyznał, że ufa swojemu szczęściu do gier, choć kiedy trzymał w ręku kupon wart ponad 193 mln zł, nie mógł uwierzyć w to, co widzi. Sprawdzał swoje liczby kilka razy w internecie, aby się upewnić. Pytany o sposób gry wspomniał, że najczęściej grywa na chybił trafił.”

„W dniu losowania Eurojackpot poczuł jednak impuls, dzięki któremu wszedł do punktu LOTTO i wytypował szczęśliwe liczby: 5, 7, 15, 19, 29 oraz 3 i 8. Dodał, że wygrana z pewnością odmieni jego życie. Planuje budowę domu i podróże. Marzy o wyprawie na południe Europy, choć najbliższe wakacje spędzi raczej w Polsce.”

Jak podaje portal epiotrkow.pl adres kolektury, w której padła wygrana, miał zostać ujawniony po jej odebraniu. Ostatecznie jednak ta decyzja z powodu prośby wygranego została zmieniona.

