Ujawniono treść ostatniego listu 10-letniej Kristiny. Napisała go kilka dni przez śmiercią

Mnóstwo marzeń i planów, a wszystko to zapisane na kartach pamiętnika. 10-letnia Kristina z Mrowin kilka dni przed śmiercią zapisała ostatnią notatkę. Jej babcia odczytała ją dzień po śmierci.

Chyba jak każda dziewczynka, również i Kristina żyła marzeniami o tym, jak wyglądać będzie jej życie w przyszłości.

Jak dowiadujemy się od jej 70-letniej babci Kristina nie miała przed nią żadnych tajemnic i często opowiadała jej o planach. Dzieląc pokój w małym mieszkaniu w rodzinnych Mrowinach często rozmawiały, a zaufanie było na tyle duże, że pani Józefa jako jedyna miała wgląd w pamiętnik dziewczynki.

Dokładnie 14 czerwca, czyli dzień po tym, jak jej ukochana wnuczka została bestialsko zamordowana przez Jakuba A., kobieta odczytała ostatni wpis 10-latki.

Do Kristiny

Cześć ja chciałam ci powiedzieć że nawet jestem z siebie dumna że napisałam tyle piosenek

Pamiętasz swoje mażenie

Tak chciałaś zostać piosenkarką i nie rezygnuj. GO Forward

Nie ma pewności, czy tekst jest przepisany z życzeń, które usłyszała czy też taką formę „rozmowy ze sobą” przyjęła dziewczynka. Pewnym jest, że tekst wywołał prawdziwe może łez, ponieważ babcia Kristiny wiedziała doskonale o jej planach związanych ze śpiewaniem i karierą na scenie.

Obiecała mi, że jak się wyprowadzi do nowego domu to będzie do mnie przychodzić i rosół mi gotować. Już nigdy jej nie przytulę! Ja w to wciąż nie mogę uwierzyć! – mówiła dziennikarzom Faktu, ocierając łzy i wpatrując się w pamiętnik.

