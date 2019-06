W sobotę pogrzeb bestialsko zamordowanej 10-letniej Kristiny z Morwin. Rodzice mają nietypową prośbę do żałobników

W sobotę o godz. 10 w kaplicy na cmentarzu w Żarowie (Dolnośląskie) rozpocznie się ceremonia pogrzebowa zabitej 10-latki Kristiny. On zabił nie tylko niewinne dziecko, ale także swoją duszę – mówi o mordercy starsza mieszkanka Mrowin.

Na bramie cmentarza w Żarowie (niewielkim mieście sąsiadującym ze wsią Mrowiny) wisi klepsydra informująca o śmierci i pogrzebie dziewczynki. „W dniu 13.06.2019 w wieku 10 lat zmarła śmiercią tragiczną Kristina (tu w oryginale nazwisko – PAP).

Ceremonia pogrzebowa zostanie odprawiona 22.06.2019 r. o godz. 10.00 w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Żarowie, po której nastąpi wyprowadzenie na cmentarz miejscowy. O czym powiadamiają z głębokim smutku i żalu Mama, Tata, Rodzeństwo, Dziadkowie i Rodzina” – czytamy.

Obok zawieszono prośbę rodziców, aby uczestnicy pogrzebu nie przychodzili na ceremonię w czarnych ubraniach. „Prosimy, aby przyjść ubranym w kolorach białym i niebieskim. W ulubionych kolorach zmarłej dziewczynki”. Zamieszczono również apel do mediów, aby nie robić fotografii, nie filmować i nie przeprowadzać transmisji z uroczystości pogrzebowych.

Trumna z ciałem zamordowanej Kristiny spocznie w nowej części cmentarza.

„To straszne wydarzenie. Nie wiem, czy przyjdę na pogrzeb. Patrzeć na nieszczęście matki, całej rodziny – nie wiem, czy to wytrzymam” – mówi PAP na cmentarzu starsza mieszkanka Żarowa.

Pożegnać Kristinę przyjdzie w sobotę starsza mieszkanka Mrowin. „Znałam ją, znam jej mamę i babcię. Przyjdę pożegnać to dziecko, pomodlić się za nią” – zapowiada. „To, co się stało, to straszne nie tylko dla dziecka i jego rodziny, ale także dla samego sprawcy. On zabił nie tylko niewinne dziecko, ale także swoją duszę” – dodaje.

W Mrowinach ludzie niechętnie rozmawiają o tragicznym wydarzeniu sprzed tygodnia. Pracują w ogrodach, sprzątają posesje. „O, kolejna telewizja przyjechała” – komentują na głos pojawienie się auta z logo jednej ze stacji telewizyjnych.

Przed domem, w którym mieszka rodzina zamordowanej dziewczynki, stoi samochód z policjantami.

10-letnia Kristina w ubiegły czwartek około godz. 13 wyszła ze szkoły w centrum Mrowin, od domu dzielił ją kilometr. Ostatni raz była widziana 200 m od miejsca zamieszkania. Jej ciało znaleziono tego samego dnia w lesie – 6 km od Mrowin.

Prokuratura w Świdnicy poinformowała w poprzedni piątek, że przyczyną śmierci były rany kłute klatki piersiowej i szyi. Podejrzany o zabójstwo 22-letni Jakub A. został zatrzymany w niedzielę po południu. Wieczorem został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Świdnicy na przesłuchanie. Usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, ze znieważeniem zwłok oraz zarzut podżegania innej osoby do udziału w zabójstwie.

Według prokuratury podejrzany przyznał się do obu zarzutów. We wtorek sąd aresztował go na trzy miesiące.(PAP)