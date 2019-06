Zginął tutaj Mackiewicz, ale przez nie mogą zginąć miliardy. Naukowcy ostrzegają: Himalaje będą powodem III wojny światowej

Himalaje oraz ich najwyższy szczyt Mount Everest jest celem wielu amatorów wspinaczki. Zdobyć szczyty tych gór próbują również profesjonaliści, jak np. ś.p. Tomasz Mackiewicz. Jednak analiza naukowców nie pozostawia wątpliwości: Z powodu Himalajów mogą zginąć miliardy ludzi na całym świecie! To, co dzieje się w górach, może bowiem doprowadzić do III wojny światowej.

Lodowce na Himalajach od lat topnieją o wiele szybciej. Naukowcy alarmują, że ma to bardzo ważne znaczenie dla okolicznych krajów, które czerpią wodę ze źródeł biorących swój początek właśnie w tych górach.

Lodowce na Himalajach tracą co roku pół metra grubości. Na niższych poziomach zaś strata pokrywy lodowej jest większa i sięga nawet 5 metrów rocznie.

To efekt zmian klimatycznych, które występują na ziemi naturalnie. Niektóre media – w tym „Super Express” przekonują, że to oczywiście wina podłego człowieka, ale nie ma się co przejmować bredniami obalanymi już w edukacji na poziomie gimnazjalnym, gdy na lekcjach geografii omawia się historię epok lodowcowych, które za każdym razem miały coraz mniejszy zasięg.

Jednak same zmiany są faktem. W ciągu ostatnich 40 lat około 25 proc. lodowców w Himalajach zniknęło. Amerykańscy naukowcy ostrzegają, że oznacza to nadchodzące poważne konsekwencje dla mieszkańców rzek, które znajdują się w regionie. Przede wszystkim chodzi o ludność Chin, Indii i Pakistanu.

Topnienie lodowców może doprowadzić do poważnego zmniejszenia ilości wody w rzekach. W efekcie dostawy wody będą nie tylko nieregularne, ale w ogóle niepewne. Przed widmem zagłady z powodu braku wody stanie ponad miliard ludzi.

To może zaś doprowadzić do konieczności zdobycia nowych źródeł wody. Oczywistym następstwem będzie III wojna światowa z użyciem broni masowej zagłady. Wówczas z powodu Himalajów zginą miliardy ludzi na całym świecie i to bez wychodzenia z domu.

