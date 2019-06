Będzie HIT czy KIT? Bory Szyc wcielił się w postać Józefa Piłsudskiego. „Polacy niepodległość mają w d***e” [VIDEO]

Borys Szyc udostępnił mediach społecznościowych zwiastun filmu „Piłsudski”, w którym wciela się w tytułową postać Marszałka. „Włożyłem wiele serca i energii, żeby pokazać postać Ziuka, silnego, odważnego, pełnego przeciwieństw człowieka. Człowieka, który był na szczycie, spadł i znów się podniósł” – przekonywał.

Najnowszą produkcję, której reżyserem i scenarzystą jest Michał Rosa, przedstawiono jako „kino awanturnicze, płomienny romans, historia Marszałka, jakiej dotąd nie znano”. W rolę naczelnika wciela się znany ostatnio z ataku na Zofię Klepacką Borys Szyc.

„Jest rok 1901. Józef Piłsudski „Ziuk” (Borys Szyc) po brawurowej ucieczce ze szpitala psychiatrycznego ponownie staje na czele polskiego podziemia niepodległościowego. Nieugięty na polu walki, w życiu prywatnym poddaje się namiętności, rozdarty między dwiema kobietami – żoną (Magdalena Boczarska) i kochanką (Maria Dębska)” – czytamy w opisie filmu.

„Przez zachowawczych członków Polskiej Partii Socjalistycznej uważany za terrorystę, Piłsudski wraz z najbliższymi współpracownikami nie cofnie się przed niczym – zamachami na carskich urzędników i najwyższych oficerów, szmuglowaniem bomb, zuchwałym napadem na pociąg – by osiągnąć swój cel: niepodległą Polskę. Zbliża się rok 1914 i „Ziuk” widzi nowe szanse na realizację niemożliwego” – konkludują twórcy.

Mimo że postać Józefa Piłsudskiego budzi kontrowersje, to niewątpliwie odegrał on istotną rolę w polskiej historii. Czy twórcy filmu „Piłsudski” stanęli na wysokości zadania i ukazali pełną paletę barw, które składają się na tę postać? Tego będziemy mogli dowiedzieć się we wrześniu, gdy film wejdzie na ekrany kin.

Tymczasem zwiastun sugeruje, że produkcja będzie „kontrowersyjna”. Twórcy włożyli w usta głównego bohatera m.in. to, że „Polacy niepodległość mają w d***e”.

„Siłę człowieka poznajemy po tym, jak podnosi się z porażek. I nie ustępuje. Trwa. Do końca. Do niepodległości. Bo właśnie w 1918 kończy się nasz film. A co było wcześniej…..?” – napisał Szyc.

Źródła: YouTube/Instagram