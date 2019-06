Dramat wielkich gwiazd disco-polo! Para z popularnego zespołu rozwodzi się

Członkowie popularnego zespołu disco-polo, którzy do tej pory byli małżeństwem, potwierdzili krążące już od jakiegoś czasu plotki o tym, że się rozwodzą. Kryzys małżeństwa z zespołu „Piękni i młodzi” zakończył się fatalnie.

Fani disco-polo ciągle nie mogą w to uwierzyć. „Piękni i młodzi” to jeden z najpopularniejszych zespołów w tym nurcie muzyki. Tworzony on był od początku przez małżeństwo Magdę i Dawida Narożnych.

Teraz liderzy grupy odnieśli się do plotek, które pojawiały się od dłuższego czasu. – Długo czekaliśmy z ta informacją .. ale męczą nas ciagle pytania … Zaszły pewne zmiany w naszym życiu osobistym .. – napisali na Facebooku.

Była już para podkreśliła, że to zmiany jedynie w ich życiu prywatnym, a w działalności scenicznej nic się nie zmienia. – Zostajemy w przyjacielskich stosunkach ! Jeżeli chodzi o zespół nic się nie zmienia ! Będziemy oddawać Wam nasze serca na scenie dopóki zdrowie nam na to pozwoli – podkreślili.