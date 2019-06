FAME MMA 4! Internetowa patologia kolejny raz w klatce [NA ŻYWO]

Już dziś o godzinie 20:00 w Częstochowie wystartuje kolejna edycja gali FAME MMA 4. W klatce pojawią się znani, głównie kontrowersyjni youtuberzy, piosenkarze oraz celebryci, którzy rywalizować będą w walce na zasadach MMA.

Najwięcej uwagi internautów skupionych będzie oczywiście wokół walki wieczoru, w której wystąpią Marta „LinkiMaster” Linkiewicz oraz Aniela „Lil Masti” Bogusz, znana bardziej z poprzedniej kreacji „Seksmasterki”. Oprócz walki kobiet zobaczymy również pojedynki streamerów Adriana „Polaka” Polańskiego i Amadeusza „Ferrari” Roślika. Ich zestawienie wydaje się szczególnie ciekawe m.in. ze względu na zagorzały konflikt i wczorajszą szarpaninę w trakcie oficjalnej ceremonii ważenia.

Śledź wyniki na żywo:

Marta „LinkiMaster” Linkiewicz vs. Aniela „Lil Masti” Bogusz

Adrian „Medusa” Salamon vs. Piotr „Knaziuu” Knaś

Michał„Boxdel” Baron vs. Jakub „Kubańczyk” Flas

Adrian „Polak” Polański vs. Amadeusz „Ferrari” Roślik

Dawid „Ambro” Ambroziak vs. Kasjusz„Don Kasjo” Życiński – walka w formule K-1

Patryk „Kizo” Woziński vs. Marcin „Mielonidas” Makowski

Łukasz „Tomb” Imiełowski vs. Filip „Filipek” Marcinek

Krystian „Jongmen” Brzeziński vs. Kamil „Kasti” Stępiński

W dniu wczorajszym odbyła się ceremonia ważenia zawodników, w trakcie której wielokrotnie padły ostre, często wulgarne określenia. Dodatkowo w trakcie tzw. „face to face” pomiędzy Adrianem Polańskim i Amadeuszem Roślikiem doszło do szarpaniny, wywołanej przez tego drugiego. W momencie, gdy podchodził do swojego przeciwnika, aby stanąć z nim twarzą w twarz, Roślik uderzył Polańskiego otwartą dłonią, co natychmiast wywołało reakcję. Niezbędna była interwencja ochroniarzy, którzy rozdzielili obydwu agresorów.

Źródło: famemma.com / youtube.com/kubix! / NCzas.com