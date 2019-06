Grunt to priorytety: Niemcy chcą karać za „profanację flagi Unii Europejskiej”. I to dotkliwiej niż w przypadku profanacji symboli państw narodowych

Saksonia zamierza wprowadzić kary za sprofanowanie unijnej flagi. Do tej pory niemieckie prawo przewidywało spore sankcje za znieważenie flagi obcego państwa.

Według doniesień dziennika „Saarbrücken Zeitung”, Saksonia przedstawiła inicjatywę wprowadzenia ustawy, która karałaby za publiczne znieważenie lub zniszczenie flagi UE. Za taki czyn groziłoby do trzech lat więzienia oraz grzywna.

Na tym jednak nie koniec. Regulacja obejmowałaby także inne symbole Unii Europejskiej – w tym m.in. hymn. Władze Saksonii stwierdziły bowiem, że ataki „na uznane symbole unijne są nie do przyjęcia”. Jak podkreślono, to, że Niemcy chronią UE przed „umyślną pogardą” wynika „z zasady poczucia własnej wartości i egzekwowania swoich praw”.

Co ciekawe, obecnie obowiązujący paragraf 104 kodeksu karnego Niemiec za „znieważenie flagi i symboli narodowych obcych państw” przewiduje karę – niższą niż postulowana w przypadku flagi i symboli UE – do dwóch lat więzienia oraz grzywnę. Karane jest samo podjęcie takiej próby, a warunkiem ścigania przestępstwa jest podtrzymywanie stosunków dyplomatycznych z tymi państwami oraz posiadanie przez nie podobnych uwarunkowań prawnych. Ponadto takie państwo samo musi domagać się ścigania przestępstwa, a niemiecki rząd wyraża na to zgodę.

