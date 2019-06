Michalkiewicz ostro o Kukiz’15! „Głosować na nich może tylko człowiek niespełna rozumu”

Stanisław Michalkiewicz w jednym z najnowszych felietonów wideo na swoim kanale na YouTube mówił o przyszłości ruchu Kukiz’15. Zdaniem publicysty Paweł Kukiz nie wykorzystał szansy z 2015 roku i teraz nie ma już zbyt wielu alternatyw.

Publicysta „Najwyższego Czasu!” odniósł się do konferencji, na której mieli wystąpić wspólnie Paweł Kukiz, Marek Jakubiak i Piotr Liroy-Marzec. – Pan Paweł Kukiz nie ma przed sobą chyba zbyt wielu alternatyw, jeśli w ogóle będzie czynnym politykiem – ocenił Stanisław Michalkiewicz.

– Ja muszę przypomnieć to co mówiłem w roku 2015, kiedy Paweł Kukiz był wschodzącą gwiazdą naszej sceny politycznej. Mówiłem że jeżeli uda mu się na tę falę antysystemowości, która wepchnęła go do Sejmu i dała 20 procent w wyborach prezydenckich, nałożyć jakiś sensowny program polityczny, to mógłby stać się zjawiskiem trwałym i pożytecznym – mówił publicysta.

Michalkiewicz ocenił jednak, że nic takiego się nie stało. – Właściwie Pan Paweł Kukiz i Kukiz’15 nie powiedzieli niczego przez ostatnie 4 lata, więc w tej sytuacji głosować na nich może tylko człowiek niespełna rozumu. Takich nie brakuje, to jest spory elektorat – dodał.