Michalkiewicz ostrzega. Polska może stracic suwerenność nad częścią swojego terytorium [VIDEO]

Stanisław Michalkiewicz udzielił wywiadu kanałowi „Polskie Sprawy”, gdzie poruszył temat zaproszenia, bez pytania się o zgodę Polski, Władimira Putina do Auschwitz. Stwierdził, że Polska straci suwerenność nad obozem w Oświęcimiu.

„Prezydent Izraela zaprosił Władimira Putina do Polski na obchody 75 rocznicy wyzwolenia obozu w Auschwitz. Czy to może już oznaczać, że nasze państwo nie jest nasze?” – zapytał prowadzący rozmowę Jakub Zgierski.

„Być może, że to nic nie znaczy, ale być może izraelski prezydent wie już coś, czego my jeszcze nie wiemy. I zachowuje się jak gospodarz Polski” – stwierdził Stanisław Michalkiewicz.

„To zresztą nie jest jedyny przykład, bo wcześniej było planowane spotkanie Grupy Wyszehradzkiej w Izraelu, który, z tego co wiem, nie należy do Grupy Wyszehradzkiej. No, ale jednak, więc Izrael zachował się tutaj jakby należał do Grupy Wyszehradzkiej. Oni mogą wiedzieć coś, czego my jeszcze nie wiemy.”

„Dodajmy, że jak są Marsze Żywych to tutaj ochrania ten Marsz Mosad. Uzbrojeni agenci Mosadu, nie wiem na jakiej zasadzie oni to robią, nawet polskich policjantów traktują dość brutalnie, kilkakrotnie się to zdarzyło. Nie wiem na jakiej zasadzie jest to praktykowane.”

„Bardzo możliwe, że Polska straci suwerenność nad obozem w Oświęcimiu. To jest bardzo możliwe, że to się stanie. Ten teren poddany będzie pod międzynarodowy czy żydowski zarząd. To bardzo możliwe” – oznajmił redaktor Michalkiewicz.

Całość poniżej.

Źródło: YouTube: Polskie Sprawy