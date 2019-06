Na starość jej się przypomniało. Trump miał ją zgwałcić ćwierć wieku temu, kiedy miała 53 lata

Dziennikarka i autorka E. Jean Carroll oskarża Donalda Trumpa, iż miał ją zgwałcić w 1995 roku. Prezydent twierdzi, że kobieta kłamie i nigdy jej nie spotkał.

Caroll wydaje książkę i w ramach promowania jej opublikowała artykuł w „New York Magazine”, w którym pisze iż w 1995 roku, albo wiosną 1996 roku została zgwałcona przez Trumpa. Carrol wystąpiła na okładce magazynu, a jej zdjęcie podpisano”To miałam na sobie 23 lata temu kiedy Donald Trump zaatakował mnie w przebieralni Bergdorf Goodman „.

Dojśc do tego miało w przymierzalni sklepu Bergdorf Goodman w Nowym Jorku. Carroll ma teraz 76 lat. W momencie więc gdy Trump miał ją w owej przymierzalni gwałcić miała 52, albo 53 lata.

Teraz Carrol pisze do magazynu „Elle”, Playboy” i brukowca „Esquire” i promuje swą książkę wspomnieniową.

W oświadczeniu dla dziennikarzy Trump oznajmił, że kobieta kłamie i nigdy w życiu jej nie spotkał. „Nigdy w życiu nie spotkałem tej kobiety, a teraz ona próbuje sprzedać swą nową książkę” – tłumaczy prezydent. „To pokazuje jej motywację. Jej książka powinna wylądować na półce z fikcją”.

Wskazuje też, że nie ma żadnych zdjęć, czy nagrań ze sklepu, które w jakikolwiek sposób mogłyby potwierdzić zdarzenie, czy jego obecność na miejscu. Właściciel sklepu – Bergdorf Goodman, mówi, że nie ma też żadnego raportu na ten temat i żadnych relacji pracowników.

„To fatalne, że ludzie wierzą w takie rzeczy, gdy nie ma żadnych dowodów” – oświadczył Trump . „Jeszcze gorsze jest promowanie swych podupadających redakcji poprzez rozpowszechnianie fałszywych oskarżeń. To jakaś epidemia” – dowodził.

Trump oświadczył również, że takie fałszywe oskarżenia o gwałt osłabiają moc prawdziwych oskarżeń o seksualną napaść.

Wezwał również tych, którzy mają wiedzę, iż Partia Demokratyczna, współpracuje jakoś z Carroll, albo „New York Magazine”, by dali o tym znać. „ Świat musi się dowiedzieć o co w tym wszystkim chodzi. To haniebne i ludzie powinni być karani za takie fałszywe oskarżenia – napisał Trump.

Trump nawiązał w ten sposób do powoli rozkręcającej się kampanii prezydenckiej, w której może pojawić się mnóstwo oskarżeni i pomówień.