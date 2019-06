Suwerenność, ochrona życia i niskie podatki! Tezy programowe Konfederacji przed wyborami do Sejmu

Suwerenność państwa, ochrona życia od poczęcia, ochrona dzieci przed „homopropagandą”, przywrócenie kary śmierci, sprzeciw wobec „żydowskich roszczeń” i niskie podatki – to niektóre tezy programowe Konfederacji przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi.

Siedem tez, które mają stanowić wstęp do programu wyborczego Konfederacji na jesienne wybory parlamentarne, przedstawili jej liderzy podczas wtorkowej konferencji prasowej w Sejmie.

Jakub Kulesza (KORwiN) powiedział, że są to: „suwerenne państwo z silną armią i polską walutą, ochrona życia ludzkiego od poczęcia, proste i niskie podatki, ochrona dzieci i młodzieży przed homopropagandą, sprzeciw wobec bezpodstawnych żydowskich roszczeń majątkowych, kara śmierci za najcięższe zbrodnie oraz e-voting, czyli głosowanie również przez Internet”.

Reżyser i założyciel stowarzyszenia „Pobudka” Grzegorz Braun podkreślił, że Wojsko Polskie jest „gwarantem bezpieczeństwa, istnienia suwerenności, niepodzielności Najjaśniejszej Rzeczypospolitej”. Podkreślił, że Konfederacja jest za utrzymaniem polskiej waluty i „przeciwko wyzyskowi fiskalnemu, przeciwko dyktatowi lichwiarskiej międzynarodówki”.

Liderka Fundacji Życie i Rodzina Kaja Godek oświadczyła, że „nie da się budować pomyślności ojczyzny na śmierci jej obywateli”. „Jesteśmy za życiem, jesteśmy przeciw aborcji, patrzymy z przerażeniem na to, że praktycznie od 2007 roku wszystkie projekty dotyczące ochrony życia są utrącane” – dodała.

Zaznaczyła, że Konfederacja chce także ochrony – szczególnie dzieci i młodzieży – przed „homopropagandą”. „Nie zgadzamy się na to, żeby do szkół wchodzili ludzie, którzy organizują tak zwane warsztaty równościowe, ponieważ jako równość rozumieją równość dobra ze złem, normy z dewiacją. Jesteśmy też przeciwni temu, żeby na uniwersytetach, na uczelniach wyższych, które powinny się zajmować nauką, nauczano zabobonu i szamaństwa, jakim są gender studies” – podkreśliła.

Prezes Partii KORWiN Janusz Korwin-Mikke zwrócił uwagę, że siedem tez Konfederacja zaczerpnęła z tez amerykańskiej Partii Republikańskiej. Odnosząc się do przywrócenia kary śmierci, Korwin-Mikke przypomniał, że 30 lat temu protestował przeciwko jej zniesieniu, gdyż – jak ocenił – „jest to cofnięcie nas o 4 tysiące lat, do czasów barbarzyństwa, to wtrącenie nas poza obręb cywilizacji ludzkiej”.

„Niestety – ci, którzy ją znieśli, mają na ręku krew ludzi mordowanych przez morderców, którzy nie boją się śmierci. Pobyt w więzieniu dla mordercy, który jest tam +numerem jeden+, to jest czysta przyjemność na ogół” – mówił Korwin-Mikke. Według niego, przykładem skutków zniesienia kary śmierci jest zamordowanie 10-letniej Kristiny z Dolnego Śląska. „Myślę, że gdyby była kara śmierci, to morderca by tego nie zrobił, bo by się śmierci bał” – przekonywał polityk.

Do kolejnej tezy programowej Konfederacji przekonywał wiceprezes stowarzyszenia Skuteczni Maciej Maciejowski. Ocenił, że umożliwienie głosowania internetowego, „obok głosowania stacjonarnego”, doprowadziłoby do „zwiększenia partycypacji obywateli w sprawowaniu władzy i kontroli nad władzą oraz do zwiększenia frekwencji wyborczej”.

Prezes Ruchu Narodowego, poseł Robert Winnicki oświadczył z kolei, że Konfederacja „nie odpuści” tematu bezspadkowych, żydowskich roszczeń majątkowych. „Jesteśmy głęboko rozczarowani faktem, że prezydent Andrzej Duda nie wykorzystał znakomitej okazji w ubiegłym tygodniu, aby w Stanach Zjednoczonych powiedzieć, że rząd Rzeczypospolitej Polskiej nie zamierza realizować żadnych roszczeń majątkowych środowisk żydowskich. Będziemy o tym temacie przypominać, Konfederacja będzie bronić polskiej własności” – zadeklarował. (PAP)