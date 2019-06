Świat na krawędzi wojny. Wielka ewakuacja Rosjan z Gruzji. Putin zadecydował

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret zakazujący liniom lotniczym w kraju transportowania obywateli Rosji do Gruzji. Obowiązuje on od 8 lipca. Ponadto wzywa w nim rząd do działań zmierzających do powrotu obywateli Rosji z Gruzji.

Dmitrij Pieskow, rzecznik prasowy Putina powiedział, że warunkiem zniesienia zakazu lotów będzie normalizacja sytuacji w Gruzji. – Sytuacja w Gruzji powinna zostać unormalizowana. Wszelkie zagrożenia dla bezpieczeństwa naszych obywateli powinny zniknąć – powiedział Pieskow.

Według rosyjskich ekspertów, w Gruzji przebywa obecnie 5-7 tys. obywateli Rosji na zorganizowanych wycieczkach. Z kolei na indywidualnych wycieczkach – ponad 2 razy więcej.

W Gruzji trwają protesty przeciwko występowi po rosyjsku przedstawiciela rosyjskiej Dumy z mównicy w gruzińskim parlamencie. Ubiegłej nocy policja użyła gazu łzawiącego, armatek wodnych i gumowych kul w celu rozproszenia demonstracji.

Uczestnicy protestów domagają się dymisji rządu.

Ministerstwo Zdrowia Gruzji poinformowało, że 240 osób zostało rannych w wyniku starć. 80 z nich to policjanci.

Źródło: bbc.com