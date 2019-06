Taniej już było. Frytki to teraz droga potrawa. Ceny ziemniaków szybują w górę

Podwyżki obserwujemy w sklepach i na bazarach. Choć wzrost cen owoców i warzyw wyhamował w stosunku do poprzedniego miesiąca, to niektóre produkty są dużo droższe niż rok temu – podaje Główny Urząd Statystyczny.

Według wyliczeń GUS, w ciągu roku znacząco wzrosły ceny żywności: kapusta – o 70 proc., cebula – o 50 proc. Drożeje cukier i stale rosną ceny pieczywa: chleba zwiększyła się o 50 proc., kajzerek – o 65 proc.

Obecnie rekordy biją ceny ziemniaków. W skali roku wzrost cen w skupie wyniósł niemal 40 proc., chociaż jeszcze w maju ziemniaki były tańsze o 6,6 proc. w porównaniu z kwietniem. Natomiast na targowiskach płacono za nie w ubiegłym miesiącu o 24 proc. więcej niż miesiąc wcześniej i o 138 proc. więcej niż przed rokiem.

Jak czytamy w raporcie GUS, w maju w skupie za ziemniaki płacono średnio 8,90 za kilogram. Natomiast na bazarkach i w warzywniakach średnia cena to… ponad 20 zł/kg.

– Sadownicy, ogrodnicy i rolnicy zmagają się z wyższymi kosztami paliw, co przekłada się na produkcję i transport. Są wyższe koszty pracy, energii elektrycznej. Ceny powinny się ustabilizować, ale nie wrócą już do poziomu, do jakiego się przyzwyczailiśmy – prognozują eksperci.

Źródło: GUS