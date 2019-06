Ukrainka odznaczona polskim medalem „Sprawiedliwy wśród narodów świata”. Ratowała Polaków z rzezi wołyńskiej [FOTO/VIDEO]

Prezydent Andrzej Duda po raz pierwszy wręczył polskie odpowiedniki odznaczenia „Sprawiedliwy wśród narodów świata”. Wśród uhonorowanych znalazła się Ołeksandra Wasiejko, zwana Babcią Szurą, która wraz z całą rodziną ratowała w 1943 roku Polaków przed ludobójstwem, jakiego dopuszczali się ukraińscy nacjonaliści.

„Pani Aleksandra, Ukrainka z Wołynia wraz ze swoją rodziną ratowała Polaków na w czasie ludobójstwa na Wołyniu w 1943 roku. Do dzisiaj potrafi przejść kilka kilometrów piechotą, do miejsc, gdzie znajdują się zapomniane mogiły naszych rodaków, by posprzątać i o nie zadbać” – napisała na Twitterze Marta Smolańska.

Źródła: Twitter/Facebook