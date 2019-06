W Anglii wrze! Gwiazdor piłki nożnej pod ostrzałem. Opublikował nagranie, jak jego kolega odgrywa kopulację [VIDEO]

W Wielkiej Brytanii kibice są oburzeni. Ich nadzieja w kadrze Jesse Lingard z Manchesteru United skompromitował się totalnie. Pokazał w mediach społecznościowych jak jego kolega kopuluje z poduszką.

Jesse Lingard z Manchesteru United, nadzieja angielskiej piłki, na Snapchacie pokazał jak żegna się z pokojem, w którym przebywał na urlopie. W pewnym momencie na nagraniu widzimy jego kolegę w dziwacznej sytuacji – udaje kopulację z poduszką.

Wszystko zostało uwiecznione na wideo, a Lingard poczuł potrzebę podzielenia się tym z milionami fanów. Nie spodziewał się jednak, że to, co zabawne dla niego i jego kolegów, okaże się żenujące dla kibiców.

Nagranie jednoznacznie sugeruje co piłkarz i jego koledzy robili w pokoju. Afera jest tak duża, że wielu fanów piszę do klubu by wyrzucić go z drużyny Manchesteru.

Lingard wystąpił w poprzednim sezonie w 36 meczach w barwach Manchesteru United. Zdobył łącznie pięć bramek i zanotował cztery asysty.

Why Lingard feels the need to do this is beyond me. Of course he’s entitled to a holiday but he’s at one of the biggest clubs in the world. Doesn’t help him at all imo #MUFC pic.twitter.com/LASaU8EsSv

— Tom McDermott (@MrTomMcDermott) June 19, 2019