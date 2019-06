W Polsce zacznie się prawdziwe PIEKŁO. Nadciąga fala upałów, która będzie zabijać [PROGNOZA POGODY]

W Polsce od dłuższego czasu mamy do czynienia z wysokimi temperaturami. Okazuje się jednak, że to jeszcze nie koniec, a w przyszłym tygodniu ma być naprawdę ciepło. Upały, które dotrą do Europy w przyszłym tygodniu mogą zebrać śmiertelne żniwo.

Ponad 200 milionów mieszkańców Europy będzie narażonych w przyszłym tygodniu na działanie skrajnie wysokich temperatur, które mogą nieść zagrożenie nawet dla życia. Możliwe, że temperatury przekraczać będą 40 stopni Celsjusza.

To jednak głównie w Europie środkowo-zachodniej, Niemczech czy Francji, ale temperatury rzędu 38-39 stopni Celsjusza prognozowane są także dla większości terenów Polski. Wysokie wskazania będziemy obserwować na termometrach od początku tygodnia, ale szczególnie ciepło ma być od czwartku.

– Mamy coraz więcej pewności, że fala upałów z temperaturami sięgającymi 38 stopni C. przejdzie od Francji po zachodnią Polskę i Czechy – poinformował Tyler B. Rose, meteorolog serwis AccuWeather.

Oczywiście szczególnie niebezpiecznie będzie w dużych miastach, na przykład na „pięknie” wyasfaltowanych za dotacje z Unii Europejskiej placach, gdzie nie ma żadnej zieleni.

– Wiele dni ekstremalnego upału w połączeniu z ciepłymi nocami nie pozwoli budynkom i domom bez klimatyzacji ochłodzić się. To stworzy niewygodne warunki do spania, zwiększając ryzyko chorób związanych z upałem – dodaje Tyler B. Rose.

Tak wysokie temperatury sprawiają, że pojawiają się porównania do sytuacji kryzysowej sprzed kilkunastu lat. Wówczas w wakacje 2003 roku wysokie temperatury, które utrzymywały się przez ponad tydzień, przyczyniły się do śmierci ponad 50 tysięcy osób w całej Europie.

Źródło: wp.pl