Za późno na reparacje wojenne dla Polaków? Murzyni w USA mogą dostać odszkodowania za niewolnictwo

W Polsce znów temat reparacji wojennych, które należą nam się od Niemiec, powrócił na nagłówki gazet i portali. PiS dużo na ten temat mówi, ale nic w tej sprawie realnie nie robi. Z kolei totalna opozycja uważa, że sprawa jest już dawno przedawniona. Tymczasem w USA wypłacone zostaną odszkodowania odnoszące się do aktu z 1862 roku!

Podczas gdy my, jako państwo, nie potrafimy efektywnie upomnieć się o to, co nam się sprawiedliwie należy mając za sobą rację historyczną, i dajemy sobie wmówić, że 74 lata to zbyt długi okres by dostać po nim reparacje wojenne, to w tym samym czasie Murzyni w USA dostaną odszkodowania za niegodziwości, które ich spotkały prawie 200 lat temu!

Niewolnictwo w Stanach zniesiono w 1865 roku, poprawką do konstytucji: „niewolnictwo (…) nie będzie istniało w obrębie Stanów Zjednoczonych ani żadnym miejscu podległym ich jurysdykcji” – głosi 13 poprawka, za to 15 bezpośrednio zakazuje odszkodowań – tyle tylko, że nie dla czarnoskórych, a dla ich właścicieli.

Sprawa odszkodowań dla Murzynów wraca cyklicznie

O odszkodowania czarnoskórzy Amerykanie ubiegają się od dawna. Sprawa wraca cyklicznie i istnieje szansa, że rozstrzygnie się na dobre w roku 2020. Jednym z najbardziej znanych bojowników o to zadośćuczynienie jest słynny afroamerykański aktor i reżyser, Danny Glover.

Danny Glover calls House panel hearing on reparations "yet another important step in the long and heroic struggle of African-Americans to secure reparations for the damages inflicted by enslavement and post-emancipation and racial exclusionary policies." https://t.co/ptxlSbXj78 pic.twitter.com/TA6aGTgzKX

