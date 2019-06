Ale się działo! Gala FAME MMA 4 rozpaliła publiczność. Sprawdź, kto wygrał pato-walki [VIDEO]

Gala FAME MMA 4 przeszła już do historii. Kolejne, kontrowersyjne wydarzenie z pogranicza sportów walki i patologicznego show kolejny raz rozgrzało kibiców na hali, jak i tych oglądających zmagania youtuberów w internecie. W walkach nie zabrakło niczego, były mocne ciosy, knockouty i łzy rozpaczy.

Zdecydowanie najwięcej emocji miała przynieść walka kobiet. Pojedynek Marty „Linki Master” Linkiewicz i Anieli „Lil Masti” Bogusz, którego zwyciężczyni miała zostać mistrzynią federacji był walką wieczoru. Niestety, dla fanów kochających zaskoczenie, w tym przypadku wynik zestawienia mógł być tylko jeden. Wygrała faworyzowana Bogusz, która bez problemów poradziła sobie z Linkiewicz.

Równie ciekawym zestawieniem miała być walka dwóch youtuberów pałających do siebie realną nienawiścią. Adrian „Polak” Polański stanąć miał w klatce naprzeciwko Amadeusza „Ferrari” Roślika. W tym przypadku walka wyglądała zupełnie inaczej. Zawodnicy przewalczyli 3 pełne rundy, a o zwycięstwie decydowali sędziowie punktowi, którzy wskazali na zwycięstwo Polańskiego. Jak można się było tego spodziewać, Roślik nie zgodził się z decyzją i niemal natychmiast wniósł protest.

Oto wyniki wszystkich walk wczorajszej gali w Częstochowie:

Marta „Linkimaster'” Linkiewicz vs Aniela ‚Lil Masti’ Bogusz

Adrian „Medusa” Salamon vs Piotr „Knaziu” Knaś

Adrian „Polak” Polański vs Amadeusz „Ferrari” Roślik

Jakub „Kubańczyk” Flas vs Michał „BOXDEL” Baron

Dawid „Ambro” Ambroziak vs Kasjusz ‚Don Kasjo” Życiński

Paryk „Kizo” Woziński vs Marcin „Mielonidas” Makowski

Filip „Filipek” Marcinek vs Łukasz „Tomb” Imiełowski

Krystian „Jongmen” Brzeziński vs Kamil „Kasti” Stępiński

Źródło: FAMEMMA.com / NCzas.com