Dramat Magdy z Big Brothera. Chciałaby wrócić do domu Wielkiego Brata i przeżyć ekstremalne przygody. „Marzę o…”

Opinie na temat nowej ery „Big Brothera” podzieliły widzów. Kolejka do uczestnictwa w programie była jednak długa. Ostatecznie wszystkich pokonała Magda Wójcik.

Niedawno zakończyła się pierwsza po długiej przerwie edycja „Big Brothera”. Wszyscy opuścili już dom Wielkiego Brata. Teraz Magda wyznała, czego jej brakuje.

– Bardzo lubię wyzwania, zadania – tego w Londynie nie miałam. Więc jak oglądałam brytyjskiego „Big Brothera” pomyślałam sobie: kurczę, ja też chcę taką super przygodę przeżyć, chcę dziwne rzeczy robić, jak np. być przywiązana do ściany, czy morsować – wyznała zwyciężczyni programu.

– Miałam taki niedosyt, że musi jeszcze więcej dziać – dodała.

– Uwielbiam ludzi, ciągle lubię ich poznawać, więc to było wspaniałe uczucie. I dlatego tak bardzo nie chciałam opuścić domu, bo chciałam być z tymi ludźmi. Ale teraz wszyscy są na zewnątrz, więc w domu nikogo nie ma. Jak wejdzie nowa grupa ludzi do domu, to wtedy pewnie będę myśleć: ja też chcę być z tą nową grupą ludzi w tym nowym domu. Chyba o to chodzi – mówiła.

– I tęsknię za Wielkim Bratem – i za głosem i za wyzwaniami – wyznała Magda Wójcik.

Źródło: Wirtualna Polska