Ekoterroryści szturmowali niemiecką kopalnię. Policja była bezsilna [FOTO/VIDEO]

W Juchen w zachodniej części Niemiec kilkuset ekooszołomów postanowiło wedrzeć się na teren kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Garzweiler. Aktywiści klimatyczni protestowali w ten sposób przeciwko paliwom kopalnym.

Niecodzienny widok zafundowali niemieckim policjantom zieloni. Najpierw biegli przez pola, a następnie – w drodze do kopalni Garzweiler – sforsowali kordon policyjny. Kilku funkcjonariuszy zostało rannych.

Mimo że mundurowi ostrzegali, że w kopalni nie jest bezpiecznie, nie powstrzymało to ekooszołomów. Zanim jeszcze dostali się do Garzweiler, na jakiś czas zablokowali tory wykorzystywane do transportu węgla.

They have arrived, in order to stay: Activists occupy the open-cast mine Garzweiler" pic.twitter.com/7m9OXWnx9u — Stephen Shapiro (@shapirostephen) June 23, 2019

(Climate protesters storm open-pit mine in western Germany) –

Numerous environmental activists walk on a roadway on the site of the Garzweiler open-cast mine in Garzweiler, Germany, Saturday, June… – Stock markets today: News, data and summary I https://t.co/THSCvqfjxp – … pic.twitter.com/0f8CwJOJPl — Biedex (@biedexcom) June 22, 2019

Climate protestors storm Garzweiler coal mine in Germany Image copyright AFP Image caption Hundreds of protesters joined forces to brea… pic.twitter.com/zNYjmy4V3F — LocalBlog (@localblogng) June 22, 2019

Aktywiści żądali, aby szybciej niż do 2050 roku Niemcy i pozostałe kraje UE stały się „neutralne dla klimatu”. Wygląda na to, że niemieckie społeczeństwo uległo ekoideologii, ponieważ to właśnie „problemy klimatyczne” pojawiają się na szczycie listy głównych zmartwień Niemców. Ponadto sondaże pokazują, że największym poparciem cieszy się partia Zielonych.

Źródło: o2.pl