Marihuana w Polsce zalegalizowana do wyborów? Liroy: „Wpuściliśmy rząd w pułapkę offsajdową” [VIDEO]

Poseł Konfederacji Piotr „Liroy” Marzec udzielił wywiadu polskiemu wydawcy hiphopowemu, Winiemu. Panowie rozmawiali nie tylko o muzyce. Liroy zdradził, że jeszcze za tej kadencji sejmu może dojść do depenalizacji marihuany.

Jeszcze kilka lat temu PiS był radykalnie przeciwny legalizacji wszelkich, nawet miękkich używek, które nie mają dłuższej tradycji w Polsce. Ignorancja rządzących była tak duża, że prezes Kaczyński nie widział nawet, że marihuana pochodzi z konopi, nie mówiąc już o jakimkolwiek docenianiu jej walorów leczniczych.

W obecnej kadencji zalegalizowana marihuanę jako lek, jednak wciąż ściąga się ją do aptek w niekonkurencyjnych cenach zza granicy zamiast dać zarobić naszym rolnikom.

Teraz jednak dowiadujemy się, że sytuacja może się radykalnie zmienić – do wyborów może dojść do depenalizacji tej popularnej używki.

„W tej chwili jesteśmy w trakcie procedowania depenalizacji. To jest najważniejsze, o co się bijemy, czyli żeby określona ilość była tylko występkiem, karanym maksymalnie mandatem 50 złotych. To jest najważniejsza rzecz, która w tej chwili chcemy, żeby przeszła w Sejmie, do jesieni, do końca kadencji (…)„Ustawą, o której nawet rozmawialiśmy – z 20 lipca zeszłego roku trochę w pułapkę offsajdową wpuściliśmy rząd i w tej chwili nie mają innego wyjścia, muszą procedować małe ilości marihuany. Już jestem po rozmowach ze wszystkimi, łącznie z prezesem.” – powiedział Liroy w rozmowie z Winim.

Przypomnijmy, że w tej kadencji sejmu zdepenalizowano również „kavę”, która nielegalna była już tylko w naszym kraju, a której używał nawet Jan Paweł II.

