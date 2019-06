Normalny dzień w Londynie. Rozwozisz pizzę albo jesteś kurierem? Masz problem [VIDEO]

Londyn pod rządami muzułmańskiego burmistrza, Sadiq Aman Khana, przypomina coraz bardziej przedmieścia francuskich miast. Do wielu miejsc lepiej się nie zapuszczać. Gorzej mają Ci, którzy wykonują tam swoją pracę i nie mogą pozwolić sobie na omijanie niebezpiecznych dzielnic .

Przekonał się o tym na własnej skórze, kurier lub dostawca pizzy, który po przyjechaniu na miejsce został zaatakowany przez grupę sprawców.

Na filmie, który trafił do sieci widać jak grupa młodych ludzie kopie człowieka, który przyjechał na skuterze, a następnie zabiera jego skuter.

Jak słusznie zauważają internauci w komentarzach wszyscy napastnicy są czarnoskórzy. Nie pozostaje nam nic innego jak zaliczyć to wydarzenie jako kolejny sukces polityki multikulti.

Disturbing video of a group of young men kicking a delivery rider on the floor before booting him in the head and then stealing his moped, on an estate believed to be in London.

What is going on with our young community. pic.twitter.com/lZmjSPfSgk

