Próba zamachu w Groznym. Sprawcy zostali zabici przez policję [VIDEO]

Do nieudanej próby zamachu doszło w stolicy Czeczeni. Zamachowcy zginęli w trakcie wymiany ognia z siłami bezpieczeństwa.

Do strzelaniny doszło przed siedzibą Ramzana Kadyrowa, pełniącego funkcję Szefa Republiki Czeczeńskiej.

Na opublikowanym w mediach społecznościowych filmie słychać strzały i widać ciało leżące na ulicy.

Nieoficjalne doniesienia mówią, że dwaj zamachowcy zostali zabici w trakcie wymiany ognia z siłami bezpieczeństwa. Prawdopodobnie byli powiązani z Państwem Islamskim.

Shootout in downtown Grozny just now. Reportedly two attackers killed after firing on police. pic.twitter.com/XelQVmCD7P

