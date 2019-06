Skandal na meczu piłki kobiecej! Lewackie piłkarki stworzyły spektakl pogardy dla reprezentacji Watykanu. „Z meczu zrobiły pokaz walki z Kościołem”

To jest prawdziwy skandal na miarę międzynarodową. Piłkarki austriackiego klubu Mariahilf stworzyły sobie prawdziwy spektakl pogardy dla swoich przeciwniczek. Choć miał to być mecz towarzyski z reprezentacją Watykanu, to kibice zobaczyli propagandowy „happening”, którego celem był atak na Kościół.

Oficjalny portal Vatican News podał, że mecz towarzyski w Wiedniu przekształcił się w protest przeciwko Kościołowi” i dlatego „watykańskie zawodniczki postanowiły ze smutkiem opuścić boisko, by uniknąć dalszego instrumentalnego wykorzystania sportowego święta.

Jak zauważono w tej relacji, wiedeński mecz z austriackimi piłkarkami z klubu obchodzącego 20-lecie istnienia miał być międzynarodowym debiutem niedawno powołanej watykańskiej żeńskiej drużyny w piłce nożnej.

Portal informacyjny Stolicy Apostolskiej wyjaśnił: W czasie watykańskiego hymnu niektóre austriackie zawodniczki podniosły koszulki pokazując na brzuchu i na plecach hasła poparcia dla aborcji, LGBT i analogiczne komunikaty, stojące w polemice ze stanowiskiem Kościoła.

Na stadionie, jak zaznaczono, był nuncjusz apostolski w Austrii, arcybiskup Pedro Lopez Quintana.

Protest zaskoczył watykańskie zawodniczki, które oczekiwały zwykłego sportowego święta, i razem z menedżerem sportowym podjęły bardzo trudną decyzję, by nie rozgrywać meczu – poinformował portal. Przypomniał, że drużyna ta rozegrała swój pierwszy mecz z żeńską drużyną z klubu Roma 26 maja. Przegrały wtedy 0:10.

Vatican News przytoczył niedawne słowa papieża Franciszka: Sport jest wspaniałą szkołą pod warunkiem, że przeżywa się go kontrolując siebie i szanując innych. Zdaniem papieża sport może zmienić społeczeństwo, jeśli „sprzyja kulturze dialogu i spotkania”.

Sport naucza, że reguły są konieczne, by żyć razem i że nie można czuć się wolnym, kiedy nie ma żadnych ograniczeń – takimi słowami Franciszka skomentowano opisany incydent w Wiedniu.

