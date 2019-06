Świat na skraju wojny? Trump: „Nie odwołałem ataku na Iran tylko go wstrzymałem”

Nie odwołałem ataku na Iran, jak jest to fałszywie przedstawiane w mediach, lecz na razie go wstrzymałem – napisał w sobotę wieczorem czasu lokalnego prezydent USA Donald Trump na Twitterze.

Po zestrzeleniu w czwartek przez irańską Gwardię Rewolucyjną amerykańskiego drona w rejonie Zatoki Perskiej, armia USA była gotowa do ataku odwetowego przeciwko Iranowi. Prezydent Trump potwierdził w piątek, że wstrzymał operację na 10 minut przed rozpoczęciem.

W wywiadzie dla NBC News Trump wyjaśnił, że amerykańscy wojskowi poinformowali go, iż w ataku może zginąć około 150 osób. „Myślałem o tym przez sekundę i powiedziałem – wiecie co, oni zestrzelili bezzałogowego drona, samolot, jakkolwiek chcecie to nazywać, a tutaj mamy 150 zabitych, co pewnie wydarzyłoby się prawdopodobnie w ciągu pół godziny po powiedzeniu przez mnie: naprzód” – mówił Trump. Dodał, że nie byłaby to proporcjonalna odpowiedź.

I never called the strike against Iran “BACK,” as people are incorrectly reporting, I just stopped it from going forward at this time!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 czerwca 2019