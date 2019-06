Szokujące wyniki badań! Tak kobiety robią nas w konia. Chodzą na randki by… za darmo się najeść

To nie żart, a rzeczywistość opisana przez grupę amerykańskich socjologów. Jak twierdzą, znaczna część kobiet przynajmniej raz w życiu poszła na randkę nie z powodu zauroczenia partnerem, ale darmowego posiłku. Najczęściej płeć piękna decyduje się na to ze względu na prestiż restauracji, do której się wybierają.

Co ciekawe w USA na portalach randkowych istnieje już nawet specjalne określenie tego rodzaju zachowania, to tzw. sneating.

Zainteresowaliśmy się tym problemem po tym, jak usłyszeliśmy o tym w wiadomościach. Co ciekawe, najczęściej zachowywały się tak kobiety, które miały takie cechy osobowości jak narcyzm, makiawelizm oraz skłonności psychopatyczne, a także reprezentowały tradycyjne poglądy o roli mężczyzny i kobiety – mówi biorący udział w badaniach Brian Collisson z Uniwersytetu w Azus.

W obserwacjach prowadzonych przez zespół socjologów udział wzięło blisko 800 kobiet, które regularnie korzystały z portali randkowych i stosunkowo często umawiały się na randki, właśnie za ich pomocą.

Co warto podkreślić, początkowo wszystkie uważały sneating za coś niedopuszczalnego. Później jednak, w miarę upływu czasu i kolejnych spotkań, okazywało się, że blisko 1/3 z nich zmieniła zdanie na ten temat i jeśli nadarzyła się ku temu okazja, korzystały z darmowej kolacji w wybranym przez mężczyznę miejscu.

Wspólną cechą wszystkich tych kobiet była cecha charakteru nazwana „ciemną triadą”. Chodzi o skłonność do braku empatii, co przekładało się na łatwość w wykorzystaniu drugiej strony.

Źródło: APU.edu / NCzas.com