To będzie HIT w całej Polsce. Niedoszły radny Jakub Perkowski inicjuje nową akcję LGBT [WIDEO]

Były kandydat na radnego Warszawy z ramienia komitetu Wolność w samorządzie zainicjował nową akcję – LGBT „Srał to pies”. Jak tłumaczy chce chronić dzieci przed wdepnięciem w gówno.

Jakub Perkowski zamieścił w mediach społecznościowych, w którym namawia do uczestnictwa w zainicjowanej przez niego akcji „LGBT – srał to pies”. Jak powiedział zainspirował go „miesiąc dumy” i „tzw marsz równości w Warszawie.”

Celem działań jest jak tłumaczy uchronienie dzieci „przed tym gównem”. Niedoszły radny przygotował sobie mnóstwo maleńkich tęczowych flag LGBT. Pokazuje jak wbija je w psie kupy na trawniku.

– Drodzy państwo, w ten sposób oznaczam cały trawnik. Jak widzicie na tym trawniku jest sporo kup – mówi Perkowski. – Cały trawnik jest w kupach i ja ten trawnik w sposób tęczowy oznakowuję, żeby nasze dzieci nie wdepnęły w to gówno. LGBT srał to pies. Pamiętajcie państwo. Chrońmy nasze dzieci przed tym gównem.

Akcja spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem internautów. Wielu z nich zapowiada przyłączenie się do niej.