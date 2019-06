To jest chore! Znany polski raper podciął sobie żyły w trakcie transmisji na żywo. „Chciałem sprawdzić, co jest po drugiej stronie”

To już jest naprawdę chore! Polski raper znany pod pseudonimem Psychotrop postanowił podciąć sobie żyły w trakcie transmisji na żywo na Instagramie. Zrobił to na oczach widzów, bojak sam twierdzi, chciał sprawdzić, co jest po drugiej stronie.

Podciął sobie żyły. Jako powód podawał ciekawość co jest po drugiej stronie i nienawiść do ludzi – czytamy w relacji jednego z użytkowników, opisanej na portalu glamrap.pl.

I to właśnie użytkownicy uratowali życiem modemu mężczyźnie. Gdy zobaczyli, że to co oglądają na swoich telefonach nie jest żartem, a rzeczywistością a ich ulubiony muzyk faktycznie umiera wezwali pogotowie ratunkowe.

Nie wiadomo jak przebiegła akcja ratunkowa, ponieważ transmisja została wcześniej zakończona. Pewnym jest, za to, że młody mężczyzna kompletnie nie przejął się tym co zrobił. Według dziennikarzy GlamRap.pl, którzy dokładnie obserwują profile społecznościowe Psychotropa już kolejnego dnia „artysta” zapowiedział kolejną próbę, która tym razem miała zakończyć się „lepiej niż ostatnia”.

To nie pierwszy raz, gdy Psychotrop, wcześniej występujący pod pseudonimem HST Djobeł wywołuje kontrowersję, która, jak można się domyślać, ma na celu zwrócenie na siebie uwagi.

W 2014 roku Alan G. został oskarżony o usiłowanie zabójstwa kuzyna swojej dziewczyny. Został za to skazany na trzy lata więzienia.

Źródło: SE.pl / NCzas.com