Trzecia wojna światowa o włos! Niemieccy eksperci nie pozostawiają złudzeń: „Konflikt militarny jest właściwie pewny”

Wojna nad Zatoką Perską staje się coraz bardziej prawdopodobna – twierdzą niemieccy komentatorzy opisując konflikt na linii Stany Zjednoczone – Iran. Eksperci nie pozostawiają złudzeń, konflikt właściwie wisi na przysłowiowym włosku.

Jak czytamy w najnowszym wydaniu „Westdeutsche Zeitung” obecna sytuacja, a w zasadzie spór pomiędzy Waszyngtonem i Teheranem doszedł do skrajności i obecnie symboliczne sekundy mogą dzielić nas od międzynarodowego konfliktu, który przybierze ogromne rozmiary.

Trump nie może dopuścić, żeby Teheran publicznie go ośmieszał. Chodzi przecież o jego reputację silnego przywódcy. Na tę chwilę Trump zdecydował się na uniknięcie eskalacji. Ale wiele przemawia niestety za tym, że tak nie pozostanie – czytamy w dzienniku.

Zdaniem autorów opinii, najważniejszymi graczami są obecnie szef Departamentu Stanu Mike Pompeo oraz ekspert ds. bezpieczeństwa John Bolton, którzy zostali opisani jako „jastrzębie Trumpa”. Według ekspertów, to między innymi dzięki ich pomocy prezydent Donald Trump uwierzył, że jest w stanie poprzez m.in. środki militarne, zmienić rząd w Teheranie.

Jak podkreślają, jest jednak pewne, że mullahowie nie ustąpią, a wojna nad Zatoką Perską staje się coraz bardziej prawdopodobna.

Inny dziennik „Nuernberg Nachrichten” zauważa jeszcze jeden ważny aspekt, a mianowicie wybory prezydenckie 2020 roku. Zdaniem ekspertów przytaczanych przez ten tytuł, Trump zdaje sobie sprawę, że wojna mogłaby znacząco poprawić jego sondaże.

Wielka jest więc pokusa, by wykorzystać wojnę do skupienia narodu wokół siebie. Taki efekt zgromadzenia wszystkich pod narodową flagą wykorzystywali już częstokroć prezydenci w historii USA, by utrzymać się w fotelu prezydenckim przez następne cztery lata. Czy Trump będzie mógł oprzeć się takiej pokusie? – czytamy w „NN”.

