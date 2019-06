W Kijowie nie tylko marsze czcicieli UPA. Ulicami stolicy Ukrainy przeszła potężna „parada równości” [ZDJĘCIA]

Jak się okazuje Ukraina to nie tylko ciągły wzrost nastrojów nacjonalistyczno-ekstremistycznych. Równolegle do upowskiego szowinizmu na popularności zyskują lewicowe radykalizmy. Ulicami Kijowa przeszła dziś potężna tęczowa parada.

Ulicami Kijowa przeszły tysiące osób uważających, że ludzie są zainteresowani słuchaniem o ich preferencjach seksualnych. Manifestowali więc dumnie swoją nieheteronormatywność i inne fetysze. Była to prawdziwa parada równości ponieważ prawie wszyscy uczestnicy byli równo dziwacznie ubrani, często wulgarnie i bezwstydnie.

Ciekawe jest to, że żadna inna grupa społeczna walcząc o tolerancje nie podejmuje takich starań by wszystkich do siebie zrazić. Gdyby na przykład strajkujący rolnicy lub nauczyciele protestowali prawie nie ubrani, gorsząc przechodniów i często dzieci, to prawdopodobnie zostali by oni rozgonieni przez służby porządkowe.

Tęczowi maszerowali jednak w asyście policji. W Kijowie protestowali również przeciwnicy parady ale nie doszło do żadnych poważniejszych incydentów.

Poniżej zdjęcia. Oglądacie na własną odpowiedzialność:

