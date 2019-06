W odmętach lewackiego szaleństwa. Niemcy chcą wsadzać do więzienia za zniszczenie flagi z logiem Unii

Deputowani do saksońskiego parlamentu chcą wprowadzić zakaz usuwania, bądź niszczenia unijnych flag. Grozić za to ma do trzech lat więzienia.

Posłowie saksońskiego Landtagu chcą nadać specjalny status ochronny fladze z unijnym logiem – informuje dziennik „Saarbrücker Zeitung”. Za usunięcie, zniszczenie, uszkodzenie takiej flagi grozić ma grzywna, a nawet do trzech lat więzienia. Wszystko w zależności od stopnia „przestępstwa”.

Najsurowsza kara grozi za całkowite jej zniszczenie – do „stopnia nierozpoznawalnego”. Ochronie ma podlegać wizerunek dwunastu złotych gwiazd na niebieskim tle.

W uzasadnieniu napisano, iż land Saksonii musi „przedsięwziąć poważne kroki przeciwko tym, którzy godzą w fundamentalne wartości Unii Europejskiej poprzez atakowanie jej symboli”. Jednocześnie fanatycy Unii piszą, iż chodzi również o „poszanowanie Niemiec, jako państwa założyciela Unii Europejskiej” i zapobieżenie „złośliwej krytyce”.

Zapewniają też, że będzie „chronione prawo do obiektywnej i uzasadnionej krytyki”. Legislatorzy nie wyjaśniają, którzy cenzorzy będą określać co jest „obiektywną i uzasadnioną krytyką”. Ochronie ma podlegać też „Oda do Radości” Beethovena, która jest jakoby oficjalnym hymnem Unii Europejskiej.

Więzienie za zniszczenie unijnego loga to kolejny krok na drodze do przymusowej integracji. Na początku roku we Francji Zgromadzenie Narodowe przegłosowało nakaz eksponowania unijnych flag we wszystkich szkołach – państwowych i prywatnych.