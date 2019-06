Żydzi krytykują „Gazetę Wyborczą” za antysemityzm i hipokryzję. Dziennik ofiarą własnej histerii i obłudy

American Jewish Committee, amerykańska organizacja żydowska, skrytykowała należący do koncernu Agora i związany z „Gazetą Wyborczą” portal sport. pl. Zarzuca mu stosowanie podwójnych standardów i antysemityzm.

Poszło o słowo „pogrom” jakiego użył portal opisując porażkę młodzieżowej reprezentacji Polski piłki nożnej w meczu z Hiszpania.

Wcześniej krytykowano m.in PZPN za użycie tego słowa w kontekście zwycięstwa z Izraelem. Histeria dopatrywania się we wszystkim przejawów antysemityzmu dosięga teraz „Gazetę Wyborczą” i jej odnogi, które aktywnie uczestniczą w jej rozpętywaniu.

– Polacy brutalnie wybudzeni ze snu o igrzyskach. Przepaść i pogrom w meczu z Hiszpanią – napisał portal w relacji z meczu.

Teraz przeciwko używaniu słowa „pogrom” przez związany z „Wyborczą” porta zaprotestowała bardzo wpływowa organizacja amerykańskich Żydów – American Jewish Committe.

– Kiedy Polska drużyna wygrała z Izraelem skrytykowaliśmy użycie słowa „pogrom” przez Polski Związek Piłki Nożnej – napisano na Twitterze. – Teraz drużyna narodowa przegrała z Hiszpanią, a wiodąca Gazeta Wyborcza nazywa to pogromem. To słowo jest nie do zaakceptowania. Nie do zaakceptowania są podwójne standardy – napisała organizacja amerykańskich Żydów, komentując uznane przez siebie jako antysemickie i pełne obłudy zachowanie związanego z „Wyborczą” portalu.

Tak oto „Wyborcza” staje się ofiarą własnej histerii i rozpętywanej przez samą siebie nagonki, a także używania oskarżeń o antysemityzm tych, którzy nie podzielają jej politycznych i ideologicznych przekonań.

When 🇵🇱 won soccer match against 🇮🇱, we criticized using the word "pogrom" by Polish Football Assoc.

Now Poland's nat'l team lost against Spain & leading newspaper @gazeta_wyborcza called it a "pogrom."

Unacceptable word. Unacceptable double standards. https://t.co/rAj9TCDfcg

— AJC Central Europe (@AJC_CE) June 22, 2019