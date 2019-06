Atak za pomocą dronów-samobójców. Gorąco na Bliskim Wschodzie

Huti przeprowadzili atak na saudyjskie lotnisko Abha. Po raz kolejny wykorzystano drony-samobójców dostarczane przez Iran. Jedna osoba nie żyje.

Szyiccy Huti poinformowali o atakach na lotniska w Jizanie i Abha w Arabii Saudyjskiej. Mieli je przeprowadzić za pomocą irańskich dronów Qasef-2K.

Drony te eksplodują w momencie gdy przelatują nad wybranym celem. Są przeznaczone głównie do ataków na cele żywe ale także do niszczenia sprzętu np: samolotów czy śmigłowców stacjonujących na płytach lotnisk.

W wyniku ataku na lotnisko Abha śmierć poniósł obywatel Syrii. 7 innych osób miało zostać rannych.

Nie są to pierwsze tego typu ataki, ale do tej pory straty ograniczały się do uszkodzonego śmigłowca Apache i saudyjskich instalacji służących do transportu ropy.

Arabia Saudyjska od marca 2015 roku prowadzi interwencję wojskową w Jemenie, w którym od wielu lat toczy się wojna domowa. Wspiera siły prezydenta Mansura al-Hadiego.

Po drugiej stronie konfliktu są wspierani przez Iran szyiccy Huti oraz siły wierne byłemu prezydentowi Jemenu Salihowi.

Źródło: Al-Arabiya